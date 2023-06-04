Міністр оборони Китаю Лі Шанфу 3 червня запропонував Олексію Резнікову використати "всі можливі засоби", щоб спробувати припинити війну Росії, а також пообіцяв розширити військовий зв'язок з Києвом.

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У Резнікова розповіли про переговори з Китаєм

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов розповів, що під час зустрічі українська сторона прагнула поглибити розуміння Пекіном ситуації на місці.

Вони готові до спілкування для розширення контактів між українським і китайським військовим керівництвом,
– сказав Гаврилов за підсумками переговорів з китайськими чиновниками.

"Сподіваюся, ми побачимо якусь динаміку після зустрічі", – додав він.

Лі зустрівся з міністром оборони Олексієм Резніковим і його командою у Сінгапурі. Китай продовжує наполягати на ролі миротворця в конфлікті, незважаючи на тісні політичні та економічні зв'язки з Москвою.

Китай наполягає на своїй мирній угоді

  • Китай тривалий час зберігав нейтралітет щодо війни в Україні й досі не засудив російську агресію. Разом з тим, на Мюнхенській безпековій конференції у лютому 2023 року Пекін вирішив запропонувати формулу миру щодо завершення війни в Україні.
  • Київ та його західних партнерів обурили деякі положення у мирному плані, зокрема відсутність умови виведення російських військ з України.
  • У травні до Києва прибув спецпредставник Китаю Лі Хуей. За даними Bloomberg, Лі Хуей під час зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що від "кризи" немає панацеї.
  • За його словами, припинення війни вимагатиме від усіх сторін зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню та мирних переговорів.
  • Згодом видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів повідомило, що Лі Хуей закликав до негайного припинення вогню з визнанням окупації Росією українських територій.
  • Однак глава МЗС України Дмитро Кулеба спростував повідомлення про нібито заклики Лі Хуея домогтися негайного припинення бойових дій.