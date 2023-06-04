Министр обороны Китая Ли Шанфу 3 июня предложил Алексею Резникову использовать все возможные средства, чтобы попытаться прекратить войну России, а также пообещал расширить военную связь с Киевом.

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У Резникова рассказали о переговорах с Китаем

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов рассказал, что во время встречи украинская сторона стремилась углубить понимание ситуации Пекином на месте.

Они готовы к общению для расширения контактов между украинским и китайским военным руководством,

– сказал Гаврилов по итогам переговоров с китайскими чиновниками.

"Надеюсь, мы увидим какую-нибудь динамику после встречи", – добавил он.

Ли встретился с министром обороны Алексеем Резниковым и его командой в Сингапуре. Китай продолжает настаивать на роли миротворца в конфликте, невзирая на тесные политические и экономические связи с Москвой.

Китай настаивает на своем мирном соглашении