Это 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. Он объяснил, что такое случалось и в 2017 – 2018 годах.
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"Китай вызывающе себя ведет по отношению к США. Это касается и Южно-Китайского моря, где он пытается насыпать искусственные острова и объявлять вокруг них зону безопасности", – добавил политолог.
Конфликт мира с Китаем
По словам Тараса Загороднего, Китай хочет превратить ЮКМ в свое внутреннее море для того, чтобы контролировать все торговые пути. Пока они идут в Азию. Также говорится и о Тайванском заливе, через который идут авианосцы США с задачей показать поддержку свободного судоходства в регионе.
"Это не первое и не последнее, что будет происходить. Китай, после переизбрания Си Цзиньпина, значительно активизировался, чтобы показать всему миру единственность собственной модели развития. Я вообще думаю, что в горизонте 5 – 7 максимум 10 лет весь свободный мир выйдет на конфликт с Китаем", – предположил политолог.
Тарас Загородний о действиях и планах Китая: смотреть видео
Китай готовится всесторонне
Впрочем, пока все эти конфликты Китай разыгрывает без использования оружия. Но готовиться он может к радикальным действиям.
По моему мнению, Китай готовится к войне,
– предположил Загородний.
Он пояснил, что сейчас страна пытается решать проблему зависимости от западных технологий и производить все внутри, и энергоносителей. Именно для этого Китаю необходима Россия, которая может обеспечить снабжение сушей, а не морем.
"Морем у Китая слабые позиции. Флот США и его союзников в этом море – Японии, Южной Корее, думаю Великобритания к этому присоединится, Австралии – значительно сильнее. Страны объединятся и Китай может остаться без нефти и газа, которые он импортирует из Персидского залива. Поэтому мы будем видеть конфликты и даже открытое применение оружия", – объяснил политолог.
Помимо этого Россия выгодна Китаю и с точки зрения ядерного оружия. Тарас Загородний отмечает, что сейчас и даже через 5 лет страна будет отставать в ядерных технологиях. Но в совокупности с российскими мощностями будет серьезный паритет с США.
Политика Китая: последние новости
- Китай предложил Украине попытаться прекратить войну с Россией, использовав "все средства". Также Пекин пообещал расширить военные связи с Киевом. Об этом шла речь во время встречи министров обороны Ли Шанфу и Алексея Резникова 3 июня в Сингапуре на форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла".
- В Пекине рассматривают еще одну "миротворческую" миссию. Об этом заявили после майской поездки в Европу спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэйя.
- Ранее Си Цзиньпин провел заседание партийной Комиссии по национальной безопасности, где предупредил о возможной опасности и призвал готовиться к худшим сценариям.