Судно не реагировало на сообщения диспетчеров. Именно поэтому самолет стал преследовать американские реактивные истребители.

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Что произошло с самолетом в США

Соединенные Штаты подняли истребители F-16 в сверхзвуковой погоне за легким самолетом с нереагирующим пилотом, который нарушил воздушное пространство вокруг Вашингтона, округ Колумбия, а затем упал в горы Вирджинии,

– сообщили официальные лица.

Они объяснили, что реактивные истребители создали звуковой грохот над столицей США, преследуя самолет Cessna Citation. Эти звуки вызывали ужас у людей в районе Вашингтона.

Источники издания, знакомые с трагедией, сообщили, что на борту было четыре человека.

По данным сайта Flight Aware, судно Cessna было зарегистрировано на Encore Motors из Мельбурна, штат Флорида. Владелец компании Джон Румпел рассказал Washington Post, что на борту находились его дочь, внук и няня.

Мы ничего не знаем о катастрофе,

– процитировало Румпела издание.

Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что военные пытались установить связь с не отвечавшим пилотом, пока Cessna впоследствии не разбился вблизи Национального леса Джорджа Вашингтона в Виргинии.

Издание написало, что, по данным другого источника, Cessna летела на автопилоте.

Издание CNN отметило, что поднятые в небо F-16 не сбивали самолет, и что для Федеральной авиационной администрации типично вызвать истребители, если кто-то летит опасно.

Инцидент между военными кораблями США и Китая

В международных водах Южнокитайского моря, а именно в Тайванском проливе, 3 июня китайский корабль приблизился к линии примерно в 150 метрах от удара по эсминцу США.

Журналисты издания Global News рассказали, что:

они путешествовали на судне HMCS Montreal, фрегате Канады, участвующем в совместной американо-канадской миссии по судоходству;

корабль Военно-морских сил народного освобождения набрал значительную скорость;

последний едва не срезал носовую часть эсминца США Chung-Hoon.

Американская сторона связывалась с китайской и попросила держаться подальше от корабля. В конце концов, Chung-Hoon от США изменил курс и снизил скорость, чтобы избежать аварии. Капитан канадского судна подчеркнул, что китайцы это сделали намеренно. Подробнее об инциденте – читайте по ссылке.