Опрос пожертвований немцев украинцам провели специалисты Немецкого центрального института социальных вопросов (DZI) среди одиннадцати организаций и альянсов помощи. Его провели еще в марте. По данным института, с 24 марта общая сумма выросла еще примерно на 180 миллионов евро.

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Более 800 миллионов евро помощи немцам

Сейчас в Германии 812 миллионов евро пожертвовали людям в Украине и Украине, которые пострадали от войны. Это стало результатом обновленного опроса, Немецкого центрального института социальных вопросов (DZI) среди одиннадцати организаций и альянсов помощи,

– говорится в сообщении.

В Немецком центральном институте отмечают, что 812 миллионов евро – это самая большая сумма благотворительных взносов немцев для преодоления одного чрезвычайного происшествия со времен Второй мировой войны.

Общая сумма пожертвований украинцам может быть больше даже по состоянию на март, ведь частные инициативы немцев не были учтены во время опроса.

По нашему мнению, готовность пожертвовать и поддерживать Украину все еще высока; Однако объемы денег и вещей, которые ежедневно дарятся, уменьшились,

– говорит один из директоров DZI в Берлине Буркхард Вильке.

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Адресная помощь украинским беженцам в Польше

Польша поддерживает Украину изначально полномасштабное вторжение России. Страна предлагает множество вариантов поддержки: размещение, социальные выплаты, трудоустройство и т.д.

Сейчас страна организовала еще адресную помощь. Такая инициатива получила название Solidarna Paczka. Специальная акция для эвакуированных из Украины началась 4 июня.

Инициатива работает следующим образом. На официальном сайте публикуют рассказы о семьях переселенцев. Каждый из благотворителей имеет возможность выбрать, какую семью хочет поддержать. Они могут отдать необходимые вещи или перечислить деньги.

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