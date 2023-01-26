Есть раненые и погибшие

Во время нападения, по данным местной полиции, в поезде находились около 120 человек. Преступнику удалось ранить по меньшей мере пять человек. Также, к сожалению, он убил двух человек.

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Два человека погибли и несколько получили ранения в результате ножевого нападения в следовавшем из Киля в Гамбург региональном поезде,

– сообщили в СМИ.

Ранение получил и сам нападающий.

"Нападение с ножом на региональный поезд – ужасная новость. Все наши мысли с жертвами этого ужасного акта и их семьями". – написала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Что известно о преступнике

Нападающим оказался молодой человек в возрасте 33 лет. Его правоохранителям удалось задержать, однако мотив нападения все еще не известен.

Причины инцидента до сих пор не установлены, как и лица пострадавших,

– сообщили в полиции.

СМИ также сообщают, что преступник мог иметь психические расстройства. Как сообщила министр внутренних дел земли Шлезвиг-Гольштейн Сабина Зюттерлин-Вак, вероятный нападающий является палестинцем без гражданства. Однако, по предварительным данным, он ранее не был замечен как экстремист.