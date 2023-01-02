По данным церкви московского патриархата, инцидент произошел утром 2 января. Предварительно известно, что злоумышленник порезал священнику горло.
Заметьте Аренда закончилась: представители УПЦ МП не смогли попасть в главные храмы Лавры
Что известно о нападении на отца московского патриархата
В церкви сообщили, что нападающим оказался неизвестный мужчина, который вошел в храм и стал все переворачивать. В то время в церкви был поп Антоний Ковтонюк.
Настоятель храма отец Антоний находился в алтаре, священник отреагировал на шум и направился к мужчине. Настоятель начал делать замечания, однако неизвестный мужчина не реагировал на них и ножом порезал священнику горло,
– рассказали в винницкой церкви московского патриархата.
Добавили, что на место преступления прибыла полиция, однако злоумышленник не захотел подчиниться им. Поэтому полицейские ранили нападающего в ногу и задержали.
"Сейчас продолжаются следственные действия. Протоиерей Антоний прооперирован и находится в реанимации в одной из больниц Винницы", – сообщили в церкви.
В Виннице напали на попа московского патриархата / Фото Винницкой Епархии УПЦ МП
По данным Винница.info, полиция Винницкой области подтвердила, что задержала мужчину, который напал на священника с ножом. Они объяснили, что устанавливают обстоятельства преступления.
Важные новости об УПЦ МП
- 1 января представители УПЦ МП не смогли попасть в главные храмы Лавры. Ведь им не продлили аренду. Теперь в Трапезном и Успенском соборе Киево-Печерской лавры больше не будет богослужений московского патриархата.
- Кроме того, 27 декабря 2022 года Конституционный суд признал конституционным закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название. Теперь она должна указывать на их принадлежность к России.
- Стоит отметить, что раньше церковь московского патриархата решила забрать из названия слова "МП" и называть себя только "Украинская православная церковь".
- В тот же день в УПЦ МП заявили, что несмотря на решение Конституционного Суда, якобы нет законных оснований, чтобы они меняли названия. Подробнее читайте за ссылкой.