Є поранені та загиблі

У час нападу, за даними місцевої поліції, у потязі перебували близько 120 осіб. Злочинцеві вдалося поранити щонайменше п'ятьох осіб. Також, на жаль, він вбив двох людей.

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Двоє людей загинули і кілька отримали поранення в результаті ножового нападу в регіональному поїзді, що прямував з Кіля до Гамбурга,

– повідомили у ЗМІ.

Поранення отримав й сам нападник.

"Напад з ножем на регіональний потяг – жахлива новина. Усі наші думки з жертвами цього жахливого акту та їхніми родинами". – написала міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Що відомо про злочинця

Нападником виявився молодий чоловік віком 33 років. Його правоохоронцям вдалося затримати, однак мотив нападу все ще не відомий.

Причини інциденту досі не з'ясовані, як і особи постраждалих,

– повідомили у поліції.

ЗМІ також повідомляють, що злочинець міг мати психічні розлади. Як повідомила міністр внутрішніх справ землі Шлезвіг-Гольштейн Сабіна Зюттерлін-Вак, ймовірний нападник є палестинцем без громадянства. Однак, за попередніми даними, він раніше не був помічений як екстреміст.