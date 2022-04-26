В Германии стартовала историческая встреча более 30 стран по вооружению Украины

В Германии началась встреча министров обороны из более чем 30 стран мира. Главная тема саммита – вооружение Украины.

На заседании присутствует и министр обороны Украины Алексей Резников. Саммит проходит в городе Рамштайн-Мизенбах.

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Германия передаст Украине танки

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время саммита заявила, что Берлин предоставит Украине 30 зенитных танков Gepard.

Кроме того, глава оборонного ведомства Германии убеждена, что ее страна найдет путь к своей новой роли в мировой безопасности.