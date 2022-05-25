Судебный процесс в отношении бизнесмена начался 24 мая. Дело рассматривает высший земельный суд Дрездена.
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Согласно обвинению Федеральной прокуратуры, этот предприниматель из округа Лейпциг с 2017 года поставлял фирмам, связанным с российскими спецслужбами, электронику, которая может использоваться при производстве химического оружия,
– говорится в сообщении.
Прокуратура подозревает, что он, используя сеть подставных фирм, обходил санкции ЕС, объявленные против России из-за оккупации Крыма.
Согласно данным следствия, бизнесмен:
- продал в Россию предмет, который Федеральное управление по экономическим вопросам и контролю запретило поставлять Москве;
- чтобы обойти запрет, организовал закупку в Китае аналогичного продукта и отправил его так называемому "безопасному" адресату;
- 10 раз поставлял в Россию продукцию без необходимых для этого разрешений. Этими действиями мог нарушить закон о внешнеэкономической деятельности.
Прокуратура убеждена, что обвиняемый знал, что эта продукция используется для производства ракет, ядерного, химического и даже биологического оружия. Поэтому ее снабжение нарушает закон о контроле над вооружением.
Предварительно известно, что на первом заседании суда бизнесмен убеждал, что якобы действовал разумно и добросовестно, по мере своих знаний и убеждений. В частности, он заявил, что:
- проверял, нужно ли для экспорта продукции разрешение Федерального управления по экономическим вопросам и экспортному контролю;
- его фирма пыталась выяснить, от кого получает заказ и задействован ли заказчик в военной сфере;
- во время Немецкой Демократической Республики был курсантом военного училища и изучал химическое оружие;
- убеждает, что учился только ликвидировать его последствия, но не производить.
Последние новости по поводу санкции против России
- В апреле 2022 года Евросоюз ввел 5 пакет санкций против России . В частности, в страну запретили экспортировать полупроводники, машины и транспортное оборудование на сумму 10 миллиардов евро.
- Этот запрет в России почувствуют, ведь страна не производит эту продукцию самостоятельно. Согласно последним исследованиям , Китай не поможет России с полупроводниками, потому что сам не справляется со спросом.
- Впоследствии Евросоюз разработал и согласовал еще 6 пакет санкции о России . Эти уже включают в себя эмбарго на российскую нефть. Правда, этот процесс блокировали пророссийские власти Венгрии.
- 22 мая в Европарламенте призвали ввести нефтяное эмбарго против России без Венгрии .
- 24 мая советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что уже следующий, седьмой пакет санкций будет содержать блокировку банков России . Речь идет о банках, через которые производятся расчеты международной торговли, в том числе и по нефтяным контрактам.