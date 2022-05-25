Судебный процесс в отношении бизнесмена начался 24 мая. Дело рассматривает высший земельный суд Дрездена.

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Согласно обвинению Федеральной прокуратуры, этот предприниматель из округа Лейпциг с 2017 года поставлял фирмам, связанным с российскими спецслужбами, электронику, которая может использоваться при производстве химического оружия,

– говорится в сообщении.

Прокуратура подозревает, что он, используя сеть подставных фирм, обходил санкции ЕС, объявленные против России из-за оккупации Крыма.

Согласно данным следствия, бизнесмен:

продал в Россию предмет, который Федеральное управление по экономическим вопросам и контролю запретило поставлять Москве;

чтобы обойти запрет, организовал закупку в Китае аналогичного продукта и отправил его так называемому "безопасному" адресату;

10 раз поставлял в Россию продукцию без необходимых для этого разрешений. Этими действиями мог нарушить закон о внешнеэкономической деятельности.

Прокуратура убеждена, что обвиняемый знал, что эта продукция используется для производства ракет, ядерного, химического и даже биологического оружия. Поэтому ее снабжение нарушает закон о контроле над вооружением.

Предварительно известно, что на первом заседании суда бизнесмен убеждал, что якобы действовал разумно и добросовестно, по мере своих знаний и убеждений. В частности, он заявил, что:

проверял, нужно ли для экспорта продукции разрешение Федерального управления по экономическим вопросам и экспортному контролю;

его фирма пыталась выяснить, от кого получает заказ и задействован ли заказчик в военной сфере;

во время Немецкой Демократической Республики был курсантом военного училища и изучал химическое оружие;

убеждает, что учился только ликвидировать его последствия, но не производить.

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