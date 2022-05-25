Судовий процес проти бізнесмена почався 24 травня. Справу розглядає вищий земельний суд Дрездена.

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У Німеччині судять бізнесмена за обхід санкцій ЄС

Згідно з обвинуваченням Федеральної прокуратури, цей підприємець з округу Лейпциг з 2017 року постачав фірмам, пов'язаним з російськими спецслужбами, електроніку, яка може використовуватись при виробництві хімічної зброї,

– мовиться у повідомленні.

Прокуратура підозрює, що він, використовуючи мережу підставних фірм, обходив санкції ЄС, оголошені проти Росії через окупацію Криму.

Згідно з даними слідства, бізнесмен:

продав у Росію предмет, який Федеральне управління з економічних питань та експортного контролю заборонило постачати Москві.

щоб обійти заборону, організував закупівлю в Китаї аналогічного продукту і відправив його так званому "безпечному" адресату.;

10 разів постачав у Росію продукцію без необхідні цього дозволів. Цими діями міг порушити закон про зовнішньоекономічну діяльність.

Прокуратура переконана, що обвинувачений знав, що ця продукція використовується для постачання ракет та ядерної, хімічної та навіть біологічної зброї. Тому її постачання порушує закон про контроль над озброєнням.

Попередньо відомо, що на першому засіданні суду бізнесмен переконував нібито діяв розумно та сумлінно, у міру своїх знань та переконань. Зокрема він заявив, що:

перевіряв, чи потрібен для експорту продукції дозвіл Федерального управління з економічних питань та експортного контролю;

його фірма намагалася з'ясувати, від кого отримує замовлення та чи задіяний замовник у військовій сфері;

у часи Німецької Демократичної Республіки був курсантом військового училища та вивчав хімічну зброю;

переконує, що вчився тільки ліквідовувати її наслідки, але не виробляти таку зброю.

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