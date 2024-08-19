Об отмене помощи для ВСУ она заговорила в контексте подрыва российских "Северных потоков" в Балтийском море. "Путинская подруга" считает, что украинцы причастны к этому случаю.

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Проект бюджета Вагенкнехт назвала сомнительным

Вагенкнехт заявила, что выделенные средства должны быть полностью отменены "учитывая новые разоблачения об атаках на "Северный поток"".

Вместо того, чтобы продолжать просить налогоплательщиков Германии – в том числе через ЕС – финансировать украинский госбюджет и поставки оружия, настало время говорить о компенсации,

– заявила политик.

Проект федерального бюджета, в который включили помощь для Украины на примерно 4 миллиарда евро, она назвала сомнительным, учитывая дефицит финансирования 12 миллиардов евро.

"Просто оставлять дефицит бюджета в 12 миллиардов евро и комментировать это словами "Так оно и есть", как министр экономики Хабек, – это наглость в отношении налогоплательщиков", – заявила подруга диктатора Путина.