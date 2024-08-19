Про скасування допомоги для ЗСУ вона заговорила у контексті підриву російських "Північних потоків" у Балтійському морі. "Путінська подруга" вважає, що українці причетні до цього випадку.

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Проєкт бюджету Вагенкнехт назвала сумнівним

Вагенкнехт заявила, що виділені кошти повинні бути повністю скасовані "з огляду на нові викриття про атаки на "Північний потік"".

Замість того, щоб продовжувати просити платників податків Німеччини – в тому числі через ЄС – фінансувати український держбюджет і поставки зброї, настав час говорити про компенсацію,

– заявила політикиня.

Проєкт федерального бюджету, у який включили допомогу для України на приблизно 4 мільярди євро, вона назвала сумнівним з огляду на дефіцит фінансування 12 мільярдів євро.

"Просто залишати дефіцит бюджету в 12 мільярдів євро і коментувати це словами "Так воно і є", як міністр економіки Хабек, – це нахабство щодо платників податків", – заявила подруга диктатора Путіна.