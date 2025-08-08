В Германии с января по март 2025 года зафиксировали пролеты более чем полтысячи "неизвестных" дронов. Всего зарегистрировано 270 случаев, в частности, над военными объектами и инфраструктурой.

Об этом пишет Bild со ссылкой на секретный отчет, сообщает 24 Канал.

Что известно о дронах над военными объектами в Германии?

В секретном отчете, к которому получило доступ издание, впервые проанализирована опасность с воздуха. Эксперты Госзащиты Федерального управления криминальной полиции в Меккенхайме встревожены.

Согласно документу, с января по март зарегистрировано 270 инцидентов с участием 536 дронов. По крайней мере в 55 случаях фиксировали одновременно два или более беспилотников.

Дроны приходят тихо, обычно в темноте, и никто не знает, кто ими управляет,

– отмечает издание.

Чаще всего неизвестные дроны замечали вечером (45% с 18:00 и до полуночи) и ночью (28% до 06:00). Утром зафиксировали 13%, а днем 14%. Интересно, что большинство наблюдений были в среду (51), вторник (48) и понедельник (42).

Особенно часто беспилотники пролетали в районе военных объектов. Зарегистрировано 117 случаев. Кстати, 10 из них в районе военно-морской базы Бундесвера в Вильгельмсгафене (Нижняя Саксония) с 10 наблюдениями.

Военно-морская база в Вильгельмсгафене часто становится "мишенью" беспилотников / Фото picture alliance / ZB/euroluftbild.de

Интересно, что над авиабазой США Рамштайн (Рейнланд-Пфальц) или в Бремерхафене одновременно наблюдалось до 15 беспилотников во время полетов в формировании.

Относительно критической инфраструктуры – чаще всего неизвестные дроны летали над энергетическими объектами. В частности, в I квартале 2025 года зафиксировано 88 таких случаев. Большинство касались терминалов сжиженного газа в Штаде, Вильгельмсгафене (Нижняя Саксония) и Брунсбюттеле (Шлезвиг-Гольштейн).

Также дроны шпионили за гражданскими аэропортами, портами и железнодорожными станциями. Кроме того, были полеты над оборонными компаниями и государственными и административными зданиями.

Кстати, по факту полетов правоохранители уже начали 123 уголовных производства. Больше всего, – 52 в Нижней Саксонии.

Предыдущие расследования не могли доказать любой иностранный государственный контроль, но также не исключили! Только в 8 случаях можно было идентифицировать 10 пилотов дронов,

– отмечает издание.

Где именно фиксировали неизвестные дроны / Инфографика Bild

Согласно отчету Государственной защиты Федерального управления уголовной полиции, ситуация тревожная. В документе указано, что коммерческие дроны обычно обнаруживаются системами обнаружения.

Тем не менее, также сообщается о наблюдении беспилотников, в которых системы обнаружения, используемых военными и полицией, то есть радар не смог обнаружить беспилотник,

– говорится в отчете.

По мнению экспертов, необнаруженные дроны указывают на некоммерческие или военные беспилотники. Ведь обнаружение военных и рыночных дронов обычно соответствует всем известным дронам.

Эксперты отметили, если системы не работают, это "может быть признаком целенаправленных манипуляций или использования самодельных дронов".