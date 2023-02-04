Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет 24 Канал. По его словам, с момента, когда изменения вступили в силу, по состоянию на утро 4 февраля известно, что постановление пыталось нарушить от 5 до 10 человек.

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В ГПСУ рассказали о чиновниках, пытавшихся уехать без уважительных причин

Демченко сообщил, что чиновники, подпадающие под эти ограничения, не были пропущены на государственной границе. Чиновникам отказали в пересечении государственной границы, ведь у них не было законной подставки.

В частности, те, кого не выпустили за границу, не имели подтверждения о служебной командировке и не подпадали под ряд исключений, когда все же разрешено пересечь границу.

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27 января правительство приняло постановление, запрещающее чиновникам независимо от пола выезжать за границу в личных целях. Кабмин принял инициативу по выполнению решения Совета национальной безопасности и обороны.

С недавних пор чиновники, народные депутаты, ряд других должностных лиц, прокуроры, судьи, представители местного самоуправления могут пересекать границу исключительно с целью служебной командировки.

В то же время есть перечень исключений, когда должностным лицам разрешено пересекать границу:

женщинам или родителям-одиночкам для посещения детей за границей в исключительных случаях при наличии подтверждающих документов;

для лечения за границей;

на основании отдельного решения главы ГПСУ, в случае смерти членов семей за границей.

Андрей Демченко подчеркнул, что должностные лица не могут выезжать за границу, если являются лицами с инвалидностью, непригодными к военной службе тому подобное. Он отметил, что постановление Кабмина четко определяет случаи, когда чиновникам разрешено пересечение границы. Следовательно, он констатировал, что должностные лица не смогут обойти запрет на выезд.

Демченко сообщил, что правительство определило всем министерствам, органам государственной власти и другим институтам предоставить в администрацию ГПСУ списки таких лиц, которые подпадают под ограничения, чтобы пограничники в дальнейшем ими руководствовались. "Такая информация уже поступает", – сказал спикер ГПСУ.