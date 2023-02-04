Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише 24 Канал. За його словами, від моменту, коли зміни набули чинності, станом на ранок 4 лютого відомо, що постанову намагалися порушити від 5 до 10 осіб.

Дізнайтесь більше Виїзд чиновників за кордон без поважних причин: у ДПСУ роз'яснили заборону та її винятки

У ДПСУ розповіли про чиновників, які намагалися виїхати без поважних причин

Демченко повідомив, що посадовці, які підпадають під ці обмеження, не були пропущені на державному кордоні. Чиновникам відмовили у перетині державного кордону, адже вони не мали законної підставки.

Зокрема, ті, кого не випустили за кордон, не мали підтвердження про службове відрядження та не підпадали під низку виключень, коли все ж дозволено перетнути кордон.

Чиновникам заборонили покидати Україну: що відомо

27 січня уряд ухвалив постанову, яка забороняє чиновникам незалежно від статі виїжджати за кордон в особистих цілях. Кабмін ухвалив ініціативу на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони.

Віднедавна урядовці, народні депутати, низка інших посадовців, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження.

Водночас є перелік винятків, коли посадовцям дозволено перетинати кордон:

жінкам або батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном у виняткових випадках за наявності підтверджуючих документів;

для лікування за кордоном;

на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.

Андрій Демченко наголосив, що посадовці не можуть виїжджати за кордон, якщо є особами з інвалідністю, непридатними до військової служби тощо. Він зазначив, що постанова Кабміну чітко визначає випадки, коли чиновникам дозволений перетин кордону. Відтак, він констатував, що посадовці не зможуть обійти заборону на виїзд.

Демченко повідомив, що уряд визначив всім міністерствам, органам державної влади та іншим інституціям надати до адміністрації ДПСУ списки таких осіб, які підпадають під обмеження, щоб прикордонники надалі ними керувалися. "Така інформація вже надходить", – сказав речник ДПСУ.