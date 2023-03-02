Пожар вспыхнул на строительной площадке в Цим Ша Цуй около 23:00 в четверг вечером. О пострадавших не сообщается.

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Масштабный пожар произошел в туристическом районе

Участок, где произошел пожар, оцеплен торговым центром, несколькими жилыми и коммерческими домами, с несколькими гостиницами в том же районе.

Пожар в Гонконге: видео

Полиция сообщила, что четыре здания поблизости также загорелись, но их удалось потушить. Пожарные сражались с пламенем до утра 3 марта по местному времени.

В результате пожара горели несколько этажей здания, в том числе строительные леса.

Видео пожара в Гонконге

По словам полиции, жильцов жилого дома, расположенного недалеко от места происшествия, пришлось эвакуировать.

Масштабный пожар небоскреба в Гонконге: видео

Цим Ша Цуй – туристический и торговый район в Коулуне, Гонконг. Он известен своими небоскребами и культовым видом на городскую гавань Виктория.

План реконструкции Empire Group заключался в том, чтобы построить 42-этажную архитектурную достопримечательность для размещения исторического клуба и новой гостиницы, говорится на ее вебсайте.

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