Пожар вспыхнул на строительной площадке в Цим Ша Цуй около 23:00 в четверг вечером. О пострадавших не сообщается.
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Масштабный пожар произошел в туристическом районе
Участок, где произошел пожар, оцеплен торговым центром, несколькими жилыми и коммерческими домами, с несколькими гостиницами в том же районе.
Пожар в Гонконге: видео
Полиция сообщила, что четыре здания поблизости также загорелись, но их удалось потушить. Пожарные сражались с пламенем до утра 3 марта по местному времени.
В результате пожара горели несколько этажей здания, в том числе строительные леса.
Видео пожара в Гонконге
По словам полиции, жильцов жилого дома, расположенного недалеко от места происшествия, пришлось эвакуировать.
Масштабный пожар небоскреба в Гонконге: видео
Цим Ша Цуй – туристический и торговый район в Коулуне, Гонконг. Он известен своими небоскребами и культовым видом на городскую гавань Виктория.
План реконструкции Empire Group заключался в том, чтобы построить 42-этажную архитектурную достопримечательность для размещения исторического клуба и новой гостиницы, говорится на ее вебсайте.
Масштабные пожары: последние новости
- В Турции после масштабных землетрясений случилась еще одна беда. В порту Искендерун, расположенном в провинции Хатай, 6 февраля вспыхнул пожар.
- Из-за масштабного землетрясения контейнеры сбились в кучу. В центре возник пожар, который, по словам очевидцев, виднеется в нескольких километрах.
- Также в латвийском городе Марупе 7 февраля вспыхнул пожар на заводе по производству беспилотников Edge Autonomy. Аппараты, сделанные на этом заводе, передавали Украине.
- В субботу, 4 февраля, в штате Огайо около 50 вагонов сошли с рельсов. Известно, что поезд перевозил опасные вещества из штата Иллинойс в Пенсильванию. Член Национального совета по безопасности на транспорте Майкл Грэм сообщил, что пожар охватил все 50 сошедших с рельсов вагонов.
- По предварительным данным, вагоны перевозили винилхлорид. Его используют для изготовления жесткой пластиковой смолы. Это вещество может вызвать рак печени. Мэр города Трент Конавей сообщил, что мониторы качества воздуха не показали опасных показателей.