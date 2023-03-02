Пожежа спалахнула на будівельному майданчику в Цім Ша Цуй близько 23:00 у четвер ввечері. Про постраждалих не повідомляється.

Дивіться також Чилі – у полоні масштабних лісових пожеж: горять десятки тисяч гектарів, є багато загиблих

Масштабна пожежа сталася у туристичному районі

Ділянка, де сталася пожежа, оточена торговим центром, декількома житловими та комерційними будинками, з кількома готелями у тому ж районі.

Пожежа у Гонконзі: відео

NOW - Skyscraper under construction on fire in Hong Kong. pic.twitter.com/AakH44kdfC — L (@gnallspiken56) March 2, 2023

Поліція повідомила, що чотири будівлі поблизу також спалахнули, але їх вдалося загасити. Пожежники боролися з полум'ям до ранку 3 березня за місцевим часом.

Унаслідок пожежі горіли кілька поверхів будівлі, зокрема будівельні риштування.

Відео пожежі в Гонконгу

BREAKING

Fire hits skyscraper being built on site of old Mariner’s Club in Hong Kong’s Tsim Sha Tsui



Scaffolding around the building engulfed in flames & burning embers from the building in Middle Road Tsim Sha Tsui ignited objects on the ground#NEWS https://t.co/I10vJpkSyv pic.twitter.com/ZcwNf9QPhv — SANTINO (@MichaelSCollura) March 2, 2023

За словами поліції, мешканців житлового будинку, розташованого недалеко від місця події, довелося евакуювати.

Масштабна пожежа хмарочоса у Гонконзі: відео

Цім Ша Цуй – туристичний і торговий район у Коулуні, Гонконг. Він відомий своїми хмарочосами і культовим видом на міську гавань Вікторія.

План реконструкції Empire Group полягав у тому, щоб побудувати 42-поверхову архітектурну пам'ятку для розміщення історичного клубу і нового готелю, ідеться на її вебсайті.

Масштабні пожежі: останні новини