Через масштабний землетрус контейнери збилися в купу. У центрі виникла пожежа, яка, за словами очевидців, видніється за кілька кілометрів.

До теми Туреччину і Сирію сколихнули потужні землетруси – знищені будинки, багато жертв: все, що відомо

Що відомо про займання

На місці події перебувають рятувальники. Займання намагаються гасити з води за допомогою пожежних кораблів. На фото з місця події видно, що бетонне покриття частини порту потріскалося, а контейнери попадали.



Пожежа у турецькому порту / Фото з твіттеру

Наразі немає інформації про постраждалих. В мережі лише з'явились відео з порту.



Пожежа виникла після землетрусів / Фото з твіттеру

До речі, перед цим писали, що порт Іскендерун був пошкоджений внаслідок землетрусу. Тому він тимчасово припинив роботу.

Пожежа у порту: відео

Землетруси у Туреччині: що відомо

На півдні Туреччини і на півночі Сирії сталась низка потужних землетрусів. Поблизу Кахраманмараша зафіксували магнітуду землетрусу в 7,4 бала. Ще 2 землетруси магнітудою 6,4 і 6,5 сталися у місті Газіантепі. Також сталося 22 афтершоки.

Лихо спричинило масштабні руйнування. Через потужні підземні поштовхи частина будинків просто завалилися.

Станом на 16:21 загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії зросла щонайменше до 2 339 осіб. ЗМІ писали, що понад 8 000 осіб зазнали поранення.