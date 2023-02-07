Вогонь спалахнув пообіді 7 лютого. На місце прибули пожежники, які намагаються погасити пожежу.

Цікаво У російському Кстово палає нафтопереробний завод

Причини пожежі поки невідомі

Внаслідок пожежі утворилося сильне задимлення. Мешканців закликають закрити вдома вікна, двері та вимкнути вентиляцію. На місце події прибули 50 пожежників, задіяні 9 автоцистерн, 3 автодрабини, а також команда рятувальників з ризького аеропорту з єдиною в Латвії автоцистерною місткістю 35 тонн води.

У компанії Edge Autonomy підтвердили, що горить їхнє виробництво, проте від докладніших коментарів відмовилися. Заступник директора компанії Яніс Вілманіс повідомив, що пожежа завдала великих збитків, проте точні її масштаби поки невідомі. Також поки що невідомі причини пожежі.

Підприємство Edge Autonomy засноване у 2009 році. Зараз компанія є одним із провідних постачальників дронів у світі, експортуючи свою продукцію в понад 70 країн світу, зокрема й до України.

Пожежа на заводі Edge Autonomy: дивіться відео

У Росії загорівся нафтопереробний завод

Уранці 7 лютого у Нижньогородській області Росії спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. Мовиться про нафтопереробний завод, що розташований на Центральному шосе.

За попередніми даними, загорілась установка з бензином. Інформації про постраждалих наразі немає.Цікаво, що завод належить "Лукойлу". Встановлена потужність підприємства з перероблення нафти становить 17 мільйонів тонн на рік.