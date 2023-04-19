Тревогу забили родственники мужчины, когда он перестал выходить на связь. Тогда в его дом прибыли правоохранители. В доме они обнаружили тело женщины – сестры хозяина. Оно уже начало разлагаться.

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Мужчину задержали. Он признался правоохранителям, что не оказал помощь своей сестре, когда ей стало плохо. Сначала они ссорились. Муж ушел в свою комнату, а когда вернулся, сестра уже лежала на полу.

Он подумал, что она спала, потому что раньше она говорила ему, что иногда любит лежать на полу. Он накрыл ее одеялом и ушел,

– говорится в сообщении.

Полиция устанавливает детали смерти женщины. В частности, выясняют, есть ли на ее теле следы от травм.

Ранее в польском городке Радлин произошла жуткая ситуация: установили, что мужчина жил с телом матери 13 лет. Ее похоронили еще в 2010 году. Тогда мужчина выкопал мать из могилы и принес домой.