На сполох забили родичі чоловіка, коли він перестав виходити на зв'язок. Тоді до його будинку прибули правоохоронці. В оселі вони виявили тіло жінки – сестри господаря. Воно вже почалося розкладатися.

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Чоловіка затримали. Він зізнався правоохоронцям, що не надав допомогу своїй сестрі, коли їй стало погано. Спершу вони сварилися. Чоловік пішов до своєї кімнати, а коли повернувся, сестра вже лежала на підлозі.

Він подумав, що вона спала, оскільки раніше вона говорила йому, що іноді любить лежати на підлозі. Він накрив її ковдрою і пішов,

– мовиться у повідомленні.

Наразі поліція встановлює деталі смерті жінки. Зокрема, з'ясовують, чи на її тілі є сліди від травм.

Раніше у польському містечку Радлін сталася моторошна ситуація: встановили, що чоловік жив з тілом матері 13 років. Її поховали ще у 2010 році. Тоді чоловік викопав матір з могили та приніс додому.