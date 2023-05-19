В Одесской области под машиной предпринимателя взорвалась граната

В Одесской области, в городе Рени, раздался взрыв. Выяснилось, что взрывчатка сработала под автомобилем местного предпринимателя.

Инцидент произошел утром 19 мая на улице 28 июня. К счастью, никто не пострадал, но поврежден один автомобиль.

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Взрывчатка была под авто

По информации правоохранителей, 36-летний местный предприниматель завел свой автомобиль, запаркованный на улице. В этот момент под ним сработала взрывчатка. К счастью, мужчина не поранился.

Осмотрев машину, он нашел что-то похожее на гранату. Она была зафиксирована под задним правым колесом. После такой "находки" мужчина немедленно обратился в полицию. Взрывотехники изъяли обломки сдетонированного устройства. Это будет отправлено на экспертизу.

Обломки взрывчатки отправили на экспертизу / Фото полиции:

В настоящее время идет осмотр места происшествия. Правоохранители ищут возможных свидетелей и лиц. После этого делу предоставят правовую квалификацию.

Взрывчатка была под машиной предпринимателя: видео

Взрыв в Черноморске

В конце апреля в Черноморске в одном из гаражей произошел взрыв – сдетонировала самодельная бомба. В результате инцидента мужчина получил тяжелые травмы.

По информации СМИ, ему оторвало ноги.