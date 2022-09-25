А британская разведка объяснила, зачем это россии. В частности, речь идет о том, что росгвардия сыграла значительную роль в войне против Украины.

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О чем идет речь

Известный российский националист депутат Думы Александр Хинштейн 21 сентября призвал распространить частичную мобилизацию российских вооруженных сил на росгвардию.

Британские разведчики отметили, что за время войны росгвардия испытала значительную нагрузку.

Учитывая необходимость подавления растущего внутреннего инакомыслия в россии, а также оперативные задачи в Украине, росгвардия, скорее всего, имеет особую нагрузку,

– говорится в отчете.

Отмечают, что подразделения росгвардии сыграли важную роль как в боевой, так и в тыловой охране в Украине и сейчас способствуют проведению псевдореферендумов относительно присоединения на оккупированных территориях.

Силы росгвардии всегда были нацелены на внутреннюю безопасность, чтобы гарантировать преемственность путинского режима. Они были плохо подготовлены к интенсивным боевым действиям, с которыми столкнулись в Украине,

– говорится в отчете.

Частичная мобилизация идет "по плану"

путин 21 сентября сообщил о частичной мобилизации, сделав акцент на резервистах. Впрочем, сам приказ, опубликованный на сайте президента, не имеет упоминания о них.

А вот министр обороны сергей шойгу рассказал, что планируют набрать всего 300 тысяч этих "резервистов".

Впрочем, в СМИ озвучили другую цифру. Речь идет о 1,2 миллионе бойцов, которых хотят отправить в армию. Вероятно, эта цифра указана в седьмом пункте указа, который оставили засекреченным.

Аналитики из Института по изучению войны считают, что объявленная мобилизация может не помочь россии справиться с планом.

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