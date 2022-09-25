А британська розвідка пояснила, для чого це росії. Зокрема, мова про те, що росгвардія відіграла значну роль у війні проти України.

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Про що йдеться

Відомий російський націоналіст депутат Думи Олександр Хінштейн 21 вересня закликав поширити часткову мобілізацію російських збройних сил на росгвардію.

Британські розвідники зазначили, що за час війни росгвардія зазнала значного навантаження.

З огляду на необхідність придушення зростаючого внутрішнього інакомислення в росії, а також оперативні завдання в Україні, росгвардія, найімовірніше, має особливе навантаження,

– йдеться у звіті.

Зазначають, що підрозділи росгвардії відіграли важливу роль як у бойовій, так і в тиловій охороні в Україні та наразі сприяють проведенню псевдореферендумів щодо приєднання на окупованих територіях.

Сили росгвардії завжди були націлені на внутрішню безпеку, щоб гарантувати наступність путінського режиму. Вони були погано підготовлені до інтенсивних бойових дій, з якими зіштовхнулися в Україні,

– йдеться у звіті.

Часткова мобілізація йде "за планом"

путін 21 вересня повідомив про часткову мобілізацію, зробивши акцент на резервістах. Утім, сам наказ, опублікований на сайті президента не має згадки про них.

А ось міністр оборони сєргєй шойгу розповів, що планують набрати усього 300 тисяч цих "резервістів".

Втім, у ЗМІ озвучили іншу цифру. Мовиться про 1,2 мільйона бійців, яких хочуть відправити до війська. Ймовірно, саме ця цифра вказана у сьомому пункті указу, який залишили засекреченим.

Аналітики з Інституту з вивчення війни, вважають, що оголошена мобілізація може не допомогти росії впоратися з планом.

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