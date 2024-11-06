Только по нескольким договорам подозреваемые завладели 600 тысячами гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Что известно о хищении денег в Гостомеле

Правоохранители подозревают в афере:

экс-заместителя председателя Гостомельской поселковой военно-гражданской администрации,

бывшего начальника отдела,

трех работников.

Как установили оперативники Департамента стратегических расследований и следователи следственного управления Главного управления полиции в Киевской области, организатором финансовой аферы оказалась в то время руководитель отдела. Для воплощения преступного плана она заручилась поддержкой непосредственного руководителя и еще нескольких работников,

– рассказали правоохранители.

Они установили, что администрация заключила с фиктивным предприятием ряд договоров. Согласно им, подрядчик должен был реставрировать десятки поврежденных российской армией домов – заменить крышу, окна, фасад.

Однако, по данным полиции, у фигурантов дела был свой план. В частности, они:

используя служебные полномочия, вносили в акты выполненных работ сведения об их объемах и стоимости, которые не соответствовали действительности;

далее – лично подписывали документы.

В результате таких действий пострадавшие владельцы частных домов заканчивали восстановительные работы за свой счет.

На сегодня только по шести соглашениям, заключенных с февраля по май 2023 года, сумма подтвержденных экспертизой убытков составляет 650 тысяч гривен,

– рассказали в полиции.

Они добавили, что провели обыски в офисах и по месту жительства фигурантов в Киеве и в области. Там изъяли 150 тысяч долларов, служебную документацию финансово-хозяйственной деятельности, печати, компьютерную технику, автомобили, мобильные телефоны и "черновые" записи.

На основании доказательств, всем пятерым фигурантам дела следователи сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 о присвоении, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в составе организованной преступной группы уголовного кодекса Украины.

По этой статье фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.