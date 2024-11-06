Лише за декількома договорами підозрювані заволоділи 600 тисячами гривень, пише 24 Канал з посиланням на поліцію.

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Що відомо про розкрадання грошей в Гостомелі

Правоохоронці підозрюють в афері:

ексзаступника голови Гостомельської селищної військово-цивільної адміністрації,

колишнього начальника відділу,

трьох працівників.

Як встановили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі слідчого управління Головного управління поліції в Київській області, організатором фінансової афери виявилась на той час керівниця відділу. Для втілення злочинного плану вона заручилась підтримкою безпосереднього керівника та ще кількох працівників,

– розповіли правоохоронці.

Вони встановили, що адміністрація уклала з фіктивним підприємством ряд договорів. Згідно з ними, підрядник мав реставрувати десятки пошкоджених російською армією будинків – замінити дах, вікна, фасад.

Проте, за даними поліції, у фігурантів справи був свій план. Зокрема, вони:

використовуючи службові повноваження, вносили до актів виконаних робіт відомості щодо їх об'ємів та вартості, які не відповідали дійсності;

далі – особисто підписували документи.

Внаслідок таких дій потерпілі власники приватних осель закінчували відновлювальні роботи за власний кошт.

Станом на сьогодні лише за шістьма угодами, укладених з лютого до травня 2023 року, сума підтверджених експертизою збитків становить 650 тисяч гривень,

– розповіли в поліції.

Вони додали, що провели обшуки в офісах та за місцем проживання фігурантів в Києві та в області. Там вилучили 150 тисяч доларів, службову документацію фінансово-господарської діяльності, печатки, комп'ютерну техніку, автомобілі, мобільні телефони та "чорнові" записи.

На підставі доказів, всім п'ятьом фігурантам справи слідчі повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у складі організованої злочинної групи кримінального кодексу України.

За цією статтею фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.