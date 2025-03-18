Ранее 24 Канал писал, что пожар бушует вблизи села Маяки. Очевидцы распространили страшные кадры и назвали их порталом в ад.

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Что стало причиной масштабного пожара в Одесской области 18 марта

По словам пресс-секретаря Одесского управления ГСЧС Марины Авериной, в пожаре снова виноват человек.

Одесский район, масштабный пожар – горит камыш. Площадь примерно 10 гектаров. Отсутствуют пути подъезда к очагам, поэтому пожарные авто вместе с пожарными дежурят там, где огонь может перекинуться на жилые массивы,

– сказала она.

И добавила, что очагов возгорания несколько.

К сожалению, причина пожара – не трагическая случайность. Люди снова подожгли сухой камыш, несмотря на все предупреждения. В Одесской области это было особенно цинично, поскольку огонь вспыхнул на территории Нижнеднестровского национального природного парка.

"500 пожаров сухой растительности и на открытых территориях с начала года. Площади и масштабы просто поражают. И виноват в этом снова человек. То есть мы снова видим, что горит украинская земля, и виноваты в этом именно наши граждане", – возмущена спикер.