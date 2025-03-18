Раніше 24 Канал писав, що пожежа вирує поблизу села Маяки. Очевидці поширили страшні кадри та назвали їх порталом у пекло.

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Що стало причиною масштабної пожежі на Одещині 18 березня

За словами речниці Одеського управління ДСНС Марини Аверіної, у пожежі знову винна людина.

Одеський район, масштабна пожежа – горить очерет. Площа приблизно 10 гектарів. Відсутні шляхи під'їзду до осередків, тому пожежні авто разом з вогнеборцями чергують там, де вогонь може перекинутися на житлові масиви,

– сказала вона.

І додала, що осередків займання декілька.

На жаль, причина пожежі – не трагічна випадковість. Люди знову підпалили сухий очерет, попри всі попередження. На Одещині це було особливо цинічно, оскільки вогонь спалахнув на території Нижньодністровського національного природного парку.

"500 пожеж сухої рослинності та на відкритих територіях з початку року. Площі та масштаби просто вражають. І винна в цьому знову людина. Тобто ми знову бачимо, що горить українська земля, і винні в цьому саме наші громадяни", – обурена речниця.