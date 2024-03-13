Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона отреагировал на совместное заявление российских добровольцев, в котором они призвали местные власти начать эвакуацию из Белгородской и Курской областей, чтобы сохранить жизнь. По его словам, это серьезное и весомое заявление.
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Украинцы смотрят на эти действия с благодарностью
Он отметил, что эти события имеют серьезное и военное значение, и политическое. Он также выразил мнение, тысячи и миллионы украинцев смотрели на действия бойцов РДК с благодарностью.
Потому, что они показывают, что тот, кто приносит войну в чужой дом, зовет ее к себе. Это то, что сделал Путин и то, что почувствовали за эти дни на себе россияне,
– подчеркнул он.
К слову, этот рейд происходит прямо перед выборами в России.
Перспективы антипутинского движения
- Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" 12 марта пересекли границу с Россией в Курской и Белгородской областях. Россияне отрицали этот факт, но впоследствии сообщили о том, что якобы отбили атаки российских добровольцев.
- Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал о главном выводе из этого события для Владимира Путина. Он думал, что только ему позволено придумывать истории, что в Украине в 2014 году якобы воевали только украинцы, а россиян не было. Сейчас произошла зеркальная история.
- Граждане России в составе легиона "Свобода России", РДК, "Сибирского батальона" законно зашли на свою территорию. Это не является интервенцией украинских войск или другой страны, поэтому российские добровольцы, по мнению политтехнолога, не нарушают никаких норм.