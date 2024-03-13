Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона отреагировал на совместное заявление российских добровольцев, в котором они призвали местные власти начать эвакуацию из Белгородской и Курской областей, чтобы сохранить жизнь. По его словам, это серьезное и весомое заявление.

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Украинцы смотрят на эти действия с благодарностью

Он отметил, что эти события имеют серьезное и военное значение, и политическое. Он также выразил мнение, тысячи и миллионы украинцев смотрели на действия бойцов РДК с благодарностью.

Потому, что они показывают, что тот, кто приносит войну в чужой дом, зовет ее к себе. Это то, что сделал Путин и то, что почувствовали за эти дни на себе россияне,

– подчеркнул он.

К слову, этот рейд происходит прямо перед выборами в России.

Перспективы антипутинского движения