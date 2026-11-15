"Укажи пальцем на этих черных": в ГУР рассказали, как россияне подставляют африканцев

Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, очередное доказательство циничного отношения захватчиков к иностранцам было зафиксировано в радиоперехвате разговора военнослужащих 336-го полка морской пехоты России.

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Каковы подробности?

Глава подразделения давал инструкции другому захватчику относительно поведения во время воздушных атак.

В записи, полученной военными разведчиками, оккупант призывает подчиненного направлять операторов украинских дронов на укрытия, где дислоцируются наемники. За счет такой тактики враг пытается сохранить собственный личный состав и вывести из-под огня основные силы.

Там, Перняк, смотри – если еще раз прилетит, ты пальцем на этих черных укажи, пусть над ними лучше летит– посоветовал захватчик.

В разведке отмечают, что в оккупационной армии иностранцев расценивают исключительно как расходный материал.

Единственной возможностью сохранить жизнь для таких военных остается добровольная сдача в плен через Telegram-бот украинского государственного проекта "Хочу жить".

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Россияне подставляют африканцев: слушайте перехваченные разговоры врага

Системное использование иностранцев в качестве живого щита

Практика пренебрежения жизнями наемников в рядах захватчиков приобрела системный характер на различных участках линии боевого столкновения. Российское командование регулярно привлекает выходцев из стран Африки и Азии к пехотным штурмам без надлежащей подготовки и знания языка.

Как уже сообщалось на нашем сайте, военные 39-й мотострелковой бригады армии России используют завербованных африканцев в качестве живого щита в зоне боевых действий. Их посылают впереди основных отрядов для обнаружения замаскированных мин и огневых точек.

По данным военной разведки, осенью 2026 года Россия завербовала в армию более 5400 граждан из 43 африканских государств. Иностранцев заманивают обещаниями трудоустройства в гражданской сфере, после чего у них отбирают средства связи, документы и отправляют на передовую.