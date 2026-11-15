"Укажи пальцем на этих черных": в ГУР рассказали, как россияне подставляют африканцев

Россияне подставляют наемных африканцев на фронте / Иллюстративное фото из Интернета
Российские оккупанты используют наемников из Африки, чтобы отводить удары украинских беспилотников от своих позиций. Командир захватчиков приказал указывать пальцем на иностранцев, чтобы дроны летели в их укрытия.
Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, очередное доказательство циничного отношения захватчиков к иностранцам было зафиксировано в радиоперехвате разговора военнослужащих 336-го полка морской пехоты России.
популярные видео
Каковы подробности?
Глава подразделения давал инструкции другому захватчику относительно поведения во время воздушных атак.
В записи, полученной военными разведчиками, оккупант призывает подчиненного направлять операторов украинских дронов на укрытия, где дислоцируются наемники. За счет такой тактики враг пытается сохранить собственный личный состав и вывести из-под огня основные силы.
Там, Перняк, смотри – если еще раз прилетит, ты пальцем на этих черных укажи, пусть над ними лучше летит
В разведке отмечают, что в оккупационной армии иностранцев расценивают исключительно как расходный материал.
Единственной возможностью сохранить жизнь для таких военных остается добровольная сдача в плен через Telegram-бот украинского государственного проекта "Хочу жить".
Россияне подставляют африканцев: слушайте перехваченные разговоры врага
Системное использование иностранцев в качестве живого щита
Практика пренебрежения жизнями наемников в рядах захватчиков приобрела системный характер на различных участках линии боевого столкновения. Российское командование регулярно привлекает выходцев из стран Африки и Азии к пехотным штурмам без надлежащей подготовки и знания языка.
Как уже сообщалось на нашем сайте, военные 39-й мотострелковой бригады армии России используют завербованных африканцев в качестве живого щита в зоне боевых действий. Их посылают впереди основных отрядов для обнаружения замаскированных мин и огневых точек.
По данным военной разведки, осенью 2026 года Россия завербовала в армию более 5400 граждан из 43 африканских государств. Иностранцев заманивают обещаниями трудоустройства в гражданской сфере, после чего у них отбирают средства связи, документы и отправляют на передовую.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии1 комментарий