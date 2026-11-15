"Ты пальцем на этих черных укажи": у ГУР розкрили, як росіяни підставляють африканців

Як повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, черговий доказ цинічного ставлення загарбників до іноземців зафіксовано у радіоперехопленні розмови військових 336-го полку морської піхоти Росії.

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Які подробиці?

Ватажок підрозділу надавав інструкції іншому загарбнику щодо поведінки під час повітряних атак.

У здобутому воєнними розвідниками записі окупант закликає підлеглого спрямовувати операторів українських дронів на укриття, де дислокуються найманці. За рахунок такої тактики ворог намагається зберегти власний особовий склад і вивести з-під вогню основні сили.

Там, Перняк, смотри – если ещё раз прилетит, ты пальцем на этих чёрных укажи, пускай над ними лучше летит– порадив загарбник.

У розвідці наголошують, що в окупаційній армії іноземців розцінюють винятково як витратний матеріал.

Єдиною можливістю зберегти життя для таких військових залишається добровільна здача в полон через Telegram-бот українського державного проєкту "Хочу жить".

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Росіяни підставляють африканців: слухайте перехоплення розмов ворога

Системне використання іноземців як живого щита

Практика нехтування життями найманців у лавах загарбників набула системного характеру на різних ділянках лінії бойового зіткнення. Російське командування регулярно залучає вихідців із країн Африки та Азії до піхотних штурмів без належної підготовки та знання мови.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, військові 39-ї мотострілецької бригади армії Росії використовують завербованих африканців як живий щит у кілзоні. Їх пускають попереду основних загонів для виявлення замаскованих мін і вогневих точок.

За даними воєнної розвідки, на осінь 2026 року Росія завербувала до армії понад 5400 громадян із 43 держав Африки. Іноземців заманюють обіцянками цивільного працевлаштування, після чого відбирають зв'язок, документи та відправляють на передову.