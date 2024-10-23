Российские войска продолжают регулярно обстреливать Харьковщину. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает направляться в укрытие гражданской защиты.
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В Харькове раздался взрыв
Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 17:09. Воздушные силы ВСУ также предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Впоследствии они сообщили о пусках вражеских КАБ в направлении Харькова. По информации корреспондентов Суспильного, взрыв прогремел около 17:17.
В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города,
– говорится в сообщении.
Буквально через несколько минут Воздушные силы написали о повторных запусках КАБов в направлении Харькова.
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