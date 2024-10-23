Російські війська продовжують регулярно обстрілювати Харківщину. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає прямувати в укриття цивільного захисту.

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В Харкові пролунав вибух

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 17:09. Повітряні сили ЗСУ також попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Згодом вони повідомили про пуски ворожих КАБів в напрямку Харкова. За інформацією кореспондентів Суспільного, вибух пролунав близько 17:17.

У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста,

– йдеться у повідомленні.

Буквально за кілька хвилин Повітряні сили написали про повторні пуски КАБів у напрямку Харкова.

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