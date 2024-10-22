Про це повідомили кореспонденти Суспільного. Зазначимо, що на той момент в регіоні тривала повітряна тривога.
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Вибух у Харкові
До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Відтак, у Харківській області оголосили повітряну тривогу близько о 17:35. Буквально через хвилину в Повітряних Силах повідомили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Там попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Менше, ніж через 10 хвилин у Харкові пролунав вибух.
Вибух у Харкові,
– написали кореспонденти Суспільного о 17:43.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.