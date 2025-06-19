В Харькове женщина хотела запустить дрон на выпускном мероприятии в школе, едва не попав в скандал

Частная школа в Харькове едва не оказалась в центре скандала из-за рискованной затеи одной из мам на выпускном празднике. Она хотела запустить дрон и рассыпать из него лепестки.

Харьков регулярно страдает от атак вражеских беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegraf.

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На выпускном мероприятии в школе Харькова хотели запустить дрон

На выпускном мероприятии в "Авторской школе Бойко" одна из мам придумала, как креативно провести мероприятие. Она захотела запустить дрон и сбросить с него лепестки. Впрочем, этого сделать ей не позволили.

Сбрасывать лепестки должен был дрон Mavic, что является гражданским дроном, но сейчас активно применяется военными на фронте.

Ситуацию удалось урегулировать без нарушений. Правда, инициатор говорила, что "с ПВО договорено". Так или иначе, запуск дрона не произошел.

Согласно действующим правилам, воздушное пространство Украины закрыто для негосударственного использования с 24 февраля 2022 года. Любое использование дронов должно согласовываться сразу несколькими службами, в частности Национальной полицией. Полиция, в свою очередь, также информирует об использовании такой техники. Каждое использование дрона не для целей обороны должно согласовываться с Генштабом ВСУ.