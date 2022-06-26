Как сообщает главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, разрушения зафиксированы в Холодногорском, Шевченковском и Немышлянском районах Харькова. Спасатели ликвидировали 3 пожара и спасли из-под завалов 2 человека.

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Супруги Беденко о разрушении своего дома

Жилой дом в Холодногорском районе, куда попали российские ракеты, принадлежал нескольким хозяевам. Однако на время атаки дома были только Ольга и Игорь Биденко. Дети и внуки супруги эвакуировались в Германию, соседи – в западные регионы.

Последствия обстрела / Фото ГСЧС

Муж рассказал, что все произошло очень быстро. Они с женой даже не успели перейти к укрытию.

Одна секунда – и нас засыпало… Даже звук попадания не слышали. Воздушная тревога – и сразу кирпич на голову упал. Внутри стены все залетели к нам в спальню. Она на первом этаже в глубине дома,

– рассказывает Игорь.

Под завалами супруги пробыли около часа. Выбраться самостоятельно не было возможности, поскольку упали две большие стены, проход перекрыл также потолок и деревянные балки.

Спасатели, по словам потерпевших, прибыли быстро. С помощью техники быстро разобрали завалы, именно супруги.

Спасение супругов из-под завалов разрушенной двухэтажки в центре города: как это было

Супруги рассказали, что всю свою жизнь посвятили строительству дома для большой семьи – работали над ним 28 лет. Несмотря на то, что российские кафиры разрушили все, что им принадлежало, семья не отчаивается.

Я рада, что мы остались живы и у нас будет возможность увидеть внуков после войны,

– рассказала Ольга.

По мнению супругов, дом не подлежит восстановлению.

Супруги о спасении: смотрите видео

В настоящее время прокуратура Харьковщины начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Начато расследование / Фото Харьковская областная прокуратура

Новые прилеты в Харькове

Россия снова атаковала Харьков в ночь на 26 июня. Известно, что:

в 22:44 25 июня в городе прозвучат сирены;

уже ориентировочно в 22.56 местные жители сообщили о взрывах в Индустриальном районе города.

Впоследствии в 23.45 был отбой воздушной тревоги, однако уже в 00.14 26 июня сирены снова включили. Тогда же раздались новые взрывы на северо-востоке Харькова.

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