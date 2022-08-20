Воздушная тревога в Харьковской области завершилась в 3:11. Предыдущая была всего за полчаса до этого.

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россияне снова обстреляли Харьков

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что российские захватчики ночью 20 августа в очередной раз обстреляли город.

"Прилеты" ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и пригороде Харькова,

– отметил мэр.

По его словам, предварительно известно, что эта атака прошла без жертв и пострадавших.

Заметьте, что в то время, когда взрывы раздавались в Харькове, в российском Белгороде тоже слышали "хлопки". В местных телеграмм-каналах писали, что в небе над областью взрывались ракеты, которые запускали по Украине.

В комментариях местные жители жаловались на громкие звуки, однако успокаивали себя тем, что в небе, вероятно, взрываются именно российские ракеты.

Интересно! Оккупанты часто обстреливают Харьков именно из Белгорода, ведь расстояние между городами составляет всего 80 километров.

Кратко о предыдущем обстреле Харькова

Утром 19 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. По словам Терехова, вражеские ракеты прилетели сразу в несколько районов города.

Также был "прилет" по инфраструктурному объекту, после чего там начался пожар.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что оккупанты ударили по городу минимум 5 раз.

Одна из ракет разрушила высшее учебное заведение в Киевском районе города. К сожалению, женщина, работавшая там охранницей, погибла.

Журналистка 24 канала Анна Черненко рассказала, что тело харьковчанки вытащили из-под завалов спасатели. При обстреле в вузе находился еще один охранник, однако он выжил.

Анна Черненко рассказала, что тело харьковчанки вытащили из-под завалов спасатели. При обстреле в вузе находился еще один охранник, однако он выжил. Обратите внимание, что из-за особо мощных и кровавых обстрелов Харькова 17 и 18 августа Терехов объявил 19 августа днем ​​траура. В этот день харьковчане вспоминали всех жертв российских обстрелов.

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