Утром 17 октября в части Харькова либо снизилось напряжение, либо полностью исчезло электроснабжение. Поэтому сначала приостановил работу метрополитен, а затем в целом весь электротранспорт
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Транспорт остановили временно
Информацию о временном прекращении работы электротранспорта подтвердил заместитель городского головы Евгений Водовозов.
Ранее СМИ сообщали об остановках метрополитена. Об этом стало известно из объявления в подземке.
Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!
– написали в объявлении.
В "Харьковоблэнерго" отметили, что сработала защитная автоматика.
Из-за срабатывания защитной автоматики частично обесточены потребители некоторых районов г. Харькова и Харьковской области. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения,
– заявила представитель организации Марина Шевченко.
Что правительство говорит об отключении электричества
Напомним, в Кабмине объяснили, почему в Украине случаются аварийные отключения после массированного обстрела. Происходит это потому, что российские оккупанты пытались уничтожить энергетическую систему Украины массированными обстрелами.
Пока продолжаются аварийные работы, в ряде городов временно выключают свет.
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