Советник премьер-министра Украины, руководитель Центра экономического восстановления Кирилл Криволап в эфире национального телемарафона рассказал, что захватчикам удалось создать определенные проблемы для украинцев. Кроме этого, у энергетиков после обстрелов стало больше работы.

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По словам Криволапа, остановить электроснабжение городов оккупанты не смогли.

Да, действительно у нас есть попадания в подстанции, у нас есть попадания в большие ТЭС – Бурштынскую, Ладыжинскую. Но остановить электроснабжение в масштабах всей страны, как они хотели, технически практически невозможно,

– отметил советник премьера.

Для того, чтобы понять, почему оккупанты не смогли существенно навредить энергетической системе Украины, по словам Криволапа, следует вспомнить, какой в нашем государстве энергетический микс. В частности, речь идет об атомной генерации, которая работает стабильно, по плоскому графику.

Советник премьера объяснил, что эту энергию снабжают и ночью, и днем. До вторжения она составляла более 50% генерации и так и остается. Оккупанты не бомбят АЭС по понятным причинам, ведь они могут устроить еще 4 Чернобыля в Украине.

"То есть электричество у нас есть. И объемы этой энергии у нас такие, что мы даже до этих бомбардировок его экспортировали. То есть у нас был запас по мощности. Но утром и вечером, когда люди просыпаются, когда начинают работать предприятия, у нас возникают пики потребления", – рассказал Криволап.

По его словам, именно под эти пики в Украине работают ТЭС. Вот именно по ним оккупанты и целили.

Сейчас продолжаются ремонты. Некоторые из них занимают несколько часов, другие – немного больше времени. В частности, есть такое оборудование, которое производится от нескольких недель до нескольких месяцев, например, турбины или сложное оборудование.

"Но у нас мощная промышленная страна, у нас достаточно развитые резервные линии, и когда электричества чинят одну линию, они переключают на резервную, и в некоторых городах, в некоторых районах может в это время исчезать свет", – отметил советник премьера.

Он подытожил, что в Украине остаются гидроэлектростанции, ветровая и атомная энергетики. Более того, если оккупанты уничтожат большую часть сетей, у нашего государства есть возможность импорта электроэнергии из ЕС.