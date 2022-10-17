Радник прем'єр-міністра України, керівник Центру економічного відновлення Кирило Криволап в ефірі національного телемарафону розповів, що загарбникам вдалося створити певні проблеми для українців. Окрім цього, в енергетиків після обстрілів стало більше роботи.

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За словами Криволапа, зупинити електропостачання до міст окупанти не змогли.

Так, дійсно в нас є влучання в підстанції, в нас є влучання у великі ТЕС – Бурштинську, Ладижинську. Але зупинити електропостачання в масштабах всієї країни, як вони хотіли, технічно практично неможливо,

– зауважив радник прем'єра.

Для того, щоб зрозуміти, чому окупанти не змогли суттєво зашкодити енергетичній системі України, за словами Криволапа, слід згадати, який в нашій державі енергетичний мікс. Зокрема, мовиться про атомну генерацію, яка працює стабільно, за пласким графіком.

Радник прем'єра пояснив, що цю енергію постачають і вночі, і вдень. До вторгнення вона становила понад 50% генерації, й так і залишається. Окупанти не бомблять АЕС зі зрозумілих причин, адже вони можуть влаштувати ще 4 Чорнобилі в Україні.

"Тобто електрика в нас є. І обсяги цієї енергії в нас такі, що ми навіть до цих бомбардувань її експортували. Тобто в нас був запас, по потужності. Але вранці та ввечері, коли люди прокидаються, коли починають працювати підприємства, в нас виникають піки споживання", – розповів Криволап.

За його словами, саме під ці піки в Україні працюють ТЕС. От саме по них окупанти й цілили.

Наразі тривають ремонти. Деякі з них займають декілька годин, інші – трохи більше часу. Зокрема, є таке устаткування, яке виробляється від декількох тижнів до декількох місяців, наприклад, турбіни чи якесь складне обладнання.

"Але в нас потужна промислова країна, в нас доволі розвинені резервні лінії, і коли електрики лагодять одну лінію, вони перемикають на резервну, і в деяких містах, в деяких районах може в цей час зникати світло", – зауважив радник прем'єра.

Він підсумував, що в Україні залишаються гідроелектростанції, вітрова та атомна енергетики. Ба більше, якщо окупанти знищать більшу частину мереж, у нашої держави є можливість імпорту елекроенергії з ЄС.