Вранці 17 жовтня у частині Харкова або знизилася напруга, або повністю зникло електропостачання. Через це спершу призупинив роботу метрополітен, а потім загалом увесь електротранспорт

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Транспорт зупинили тимчасово

Інформацію про тимчасове припинення роботи електротранспорту підтвердив заступник Харківського міського голови Євгеній Водовозов.

Раніше медіа повідомляли про зупинки метрополітену. Про це стало відомо з оголошення в підземці.

Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!

– написали в оголошенні.

У "Харківобленерго" зазначили, що спрацювала захисна автоматика.

Через спрацювання захисної автоматики частково знеструмлено споживачів деяких районів м. Харкова та Харківської області. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, — заявила речниця організації Марина Шевченко.

Зверніть увагу! Наразі невідомо, що стало причиною зникнення електропостачання. Однак варто зазначити, електротранспорт у Харкові у попередні тижні вже доводилося зупиняти через ракетні обстріли.

Що уряд каже про відключення електрики

Нагадаємо, у Кабміні пояснили, чому в Україні трапляються аварійні відключення після масованого обстрілу. Відбувається це через те, що російські окупанти намагалися знищити енергетичну систему України масованими обстрілами.

Поки тривають аварійні роботи, у низці міст тимчасово вимикають світло.

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