Президент зауважив, що через російський терор довелося обмежувати постачання електрики у низці міст та районів України. Це – необхідність, аби система працювала стабільно.

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Водночас Зеленський наголосив, що таких стабілізаційних відключень можна уникнути. Це станеться, коли в Україні свідомо ставитимуться до споживання у пікові години. Президент додав, що це – не надто суттєво для побуту кожної людини. Водночас – дуже вагомо у межах усієї енергосистеми України.

Президент розповів, що 15 жовтня у Чернігівської області обмежили своє споживання електрики на 20%. Зеленський заявив, що вдячний за це. У Києві та області – на 7%. А загалом у межах країни – на 10%.

Будь ласка, зробіть більше, якщо маєте таку змогу. Від 17:00 до 23:00 маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів,

– додав український лідер.

Жителям Київщини порадили вимикати непотрібні електроприлади

Олексій Кулеба – очільник Київської обласної військової адміністрації – розповів, що 15 жовтня жителям Київщини вдалося зменшити споживання електроенергії на 7%. Саме це дозволило області провести вечір без вимушених відключень електроенергії. Людей закликали вимикати непотрібні електроприлади та бути згуртованими.

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