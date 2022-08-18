Предыдущие взрывы раздавались после 21:00. Тогда оккупанты попали по общежитию на Салтовке.

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Во многих областях – воздушная тревога

Из-за очередной угрозы вражеского обстрела примерно в 4:30 во многих областях Украины начали раздаваться сирены. Воздушная тревога была объявлена ​​в:

Харьковской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

области; Кировоградской области;

Киевской области;

Черниговской области.

Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Ее объявили еще 4 апреля, то есть 135 дней назад.

Обратите внимание! Во время воздушной тревоги обязательно находиться в безопасном месте. Если вблизи укрытия нет, спасатели советуют пользоваться "правилом двух стен". Для этого необходимо пойти в комнату, где нет окон, внутри квартиры и находиться у опорной стены.

В Харькове раздавались взрывы

Буквально через 2 минуты после объявления воздушной тревоги в Харькове начали слышны взрывы. По словам местных жителей, сначала их было не менее 5.

Позже якобы прилетели еще 3 вражеских ракеты. Предварительно одна из них взорвалась в воздухе. Впоследствии информацию о взрывах прокомментировал и мэр Харькова Игорь Терехов.

В 4:32 – первый, а затем еще минимум четыре ракетных удара по Харькову. "Прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. В одном из мест попадания ракет пожар, – заметил городской голова.

Терехов добавил, что информация по ударам пока уточняется.

"Взрывов было не менее пяти, так что география попаданий может расшириться", – подытожил мэр.

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После взрывов начался пожар

После взрывов в ряде местных телеграмм-каналов сообщили, что на месте очередного попадания российской ракеты начался мощный пожар.

По словам местных жителей, огромное облако дыма видно над всем городом. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что в результате российских ракетных ударов вспыхнули несколько пожаров.

Сейчас известно о двух пострадавших, среди них есть ребенок. Все профильные службы работают на местах, – отметил председатель ОВА.

Он призвал всех харьковчан и жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не покидать укрытия к сообщению об ее отмене.

Важно! В 4:56 воздушную тревогу в Харьковской области отменили. Также угроза вражеского обстрела исчезла в Полтавской, Запорожье, Черкасской, Киевской, Черниговской, Кировоградской и Днепропетровской областях, кроме Никопольской общины.

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