В Харькове 70-летняя женщина погибла, катаясь с горки

Днем 18 января, в Немышлянском районе Харькова погибла 70-летняя женщина. По предварительным данным, травмы, которые она получила во время катания с горки, оказались смертельными.

Об инциденте сообщили в полиции, передает 24 Канал.

Смотрите также Патрулей на улицах станет больше: в МВД сообщили о работе полиции в усиленном режиме

Что известно о трагическом инциденте в Харькове?

В полиции отметили, что тело женщины без признаков жизни обнаружили на снегу, рядом лежал тюбинг. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства трагедии.

По информации полиции, сообщение поступило 18 января около 14:00. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть женщины еще до приезда скорой помощи.

На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции №2. Правоохранители провели осмотр территории, опросили очевидцев и установили личность погибшей – ею оказалась 70-летняя жительница города.

Судебно-медицинский эксперт во время первичного осмотра не зафиксировал внешних телесных повреждений. В то же время предварительное заключение свидетельствует, что женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, именно во время катания с горки.

По факту гибели открыто уголовное производство с пометкой "несчастный случай".

Во Львове полицейская избила дворничиху