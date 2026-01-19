В Харькове 70-летняя женщина погибла, катаясь с горки
- В Харькове 70-летняя женщина погибла во время катания с горки, ее тело обнаружили на снегу рядом с тюбингом.
- Полиция открыла уголовное производство по факту гибели, предварительно квалифицируя инцидент как несчастный случай.
Днем 18 января, в Немышлянском районе Харькова погибла 70-летняя женщина. По предварительным данным, травмы, которые она получила во время катания с горки, оказались смертельными.
Об инциденте сообщили в полиции, передает 24 Канал.
Что известно о трагическом инциденте в Харькове?
В полиции отметили, что тело женщины без признаков жизни обнаружили на снегу, рядом лежал тюбинг. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства трагедии.
По информации полиции, сообщение поступило 18 января около 14:00. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть женщины еще до приезда скорой помощи.
На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции №2. Правоохранители провели осмотр территории, опросили очевидцев и установили личность погибшей – ею оказалась 70-летняя жительница города.
Судебно-медицинский эксперт во время первичного осмотра не зафиксировал внешних телесных повреждений. В то же время предварительное заключение свидетельствует, что женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, именно во время катания с горки.
По факту гибели открыто уголовное производство с пометкой "несчастный случай".
