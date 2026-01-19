Про інцидент повідомили в поліції, передає 24 Канал.
Що відомо про трагічний інцидент у Харкові?
У поліції зазначили, що тіло жінки без ознак життя виявили на снігу, поряд лежав тюбінг. Правоохоронці нині з’ясовують усі обставини трагедії.
За інформацією поліції, повідомлення надійшло 18 січня близько 14:00. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть жінки ще до приїзду швидкої допомоги.
На місці працювала слідчо-оперативна група відділу поліції №2. Правоохоронці провели огляд території, опитали очевидців та встановили особу загиблої – нею виявилася 70-річна мешканка міста.
Судово-медичний експерт під час первинного огляду не зафіксував зовнішніх тілесних ушкоджень. Водночас попередній висновок свідчить, що жінка зазнала травм, несумісних із життям, саме під час катання з гірки.
За фактом загибелі відкрито кримінальне провадження з приміткою "нещасний випадок".
