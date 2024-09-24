Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в телеграм-канале. Что уже известно о взрыве в Харькове, передает 24 Канал.

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Что известно о взрыве в Харькове сегодня

Взрыв в областном центре прогремел около 03:39. Это также подтвердил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харькове прогремел сильный взрыв. Будьте осторожны,

– призвал городской голова Игорь Терехов.

Заметим, пока нет официальной информации, что именно стало причиной взрыва. Однако накануне, в 03:30, Воздушные силы писали, что БПЛА на юго-западе Харьковской области заходят в Полтавскую область западным курсом.

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