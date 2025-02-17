Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
К теме В Запорожской области раздавались взрывы и работала ПВО: атака привела к пожару
Что известно о взрыве в Харькове
Тревогу в Харьковской области объявили в 13:55. Воздушные силы писали об активности вражеской авиации.
Сохраняется активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении!
– отмечали военные.
Взрыв в самом Харькове слышали в 14:06. Об этом писали местные журналисты Суспильного.
"В Харькове был слышен взрыв", – отмечали корреспонденты.
Позже Игорь Терехов рассказал, что российские захватчики ударили по Харькову БпЛА. Все детали пока выясняют.