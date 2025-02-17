Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
До теми У Запорізькій області лунали вибухи та працювала ППО: атака призвела до пожежі
Що відомо про вибух у Харкові
Тривогу у Харківській області оголосили о 13:55. Повітряні сили писали про активність ворожої авіації.
Зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!
– зазначали військові.
Вибух у самому Харкові чули о 14:06. Про це писали місцеві журналісти Суспільного.
"У Харкові було чутно вибух", – зауважували кореспонденти.
Пізніше Ігор Терехов розповів, що російські загарбники ударили по Харкову БпЛА. Всі деталі наразі з'ясовують.