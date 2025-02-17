Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми У Запорізькій області лунали вибухи та працювала ППО: атака призвела до пожежі

Що відомо про вибух у Харкові

Тривогу у Харківській області оголосили о 13:55. Повітряні сили писали про активність ворожої авіації.

Зберігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!

– зазначали військові.

Вибух у самому Харкові чули о 14:06. Про це писали місцеві журналісти Суспільного.

"У Харкові було чутно вибух", – зауважували кореспонденти.

Пізніше Ігор Терехов розповів, що російські загарбники ударили по Харкову БпЛА. Всі деталі наразі з'ясовують.