Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про атаку на Запоріжжя

Так, вибухи у Запорізькій області пролунали близько 02:32, повідомив Федоров. За кілька хвилин він уточнив, що гучні звуки пов'язані з робою ППО.

Працює наша ППО. Будьте в безпеці до відбою

– написав він.

За данними очільника ОВА, повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 01:03. Причиною була активність російських "Шахедів". Згодом до цього додалася ракетна небезпека.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Зазначимо, що "Шахеди" цієї ночі атакували й інші регіони України. Про роботу ППО по дронах повідомляли у Києві. А у Харкові влада відзвітувала про влучання у 2 двох районах міста. Безпілотники потрапили у приватнє домоволодіння, а також поблизу адмінбудівлі.